Šotimaal peetaval curlingu EMil jõudis Eesti naiskond B-divisjonis poolfinaali, põhiturniiri 9 mängust võideti 7.

Eestit esindav Team Mölder sai kolmes esimeses voorus küll kaks kaotust, kuid seejärel võideti kuus mängu järjest, täna õhtul 3. kohta otsustanud mängus Lätit 10:6. Homses poolfinaalis on Eesti vastane samuti 7 võitu kogunud Türgi, kellele avavoorus jäädi alla 6:9. Kui kapten Maile Mölderi vedamisel suudetakse võtta revanš, tähendab see järgmiseks aastaks kohta A-divisjonis. B-divisjoni võitmine annab aga võimaluse lisamängudeks kõrgemas seltskonnas 8. kohaga lõpetava tiimiga - selle matši võitja pääseb MMile, kust on võimalik üritada pääsu 2018. aasta taliolümpiale.

Samuti B-divisjoni kuuluv Eesti meeskond (kapten Martin Lill) võitis 7 mängust 2 ja pidi oma alagrupis leppima eelviimase kohaga.