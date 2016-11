Nii palju siis täna Autospordis avaldatud infost, nagu olevat Sebastien Ogieri ja Toyota rallitiimi bossi Tommi Mäkineni läbirääkimised liiva jooksnud. Prantslane testis täna Kataloonias MM-sarjaga taasliituva tiimi Yarise võistlusautot ja nimetas seda potentsiaali omavaks.

Ilta-Sanomate andmetel oli Volkswageni ralliprogrammi lõpetamise järel töötuks jäänud neljakordsel maailmameistril täna Hispaanias tihe päev – hommikul sai ta Yaris WRC võistlusmasinaga sinasõbraks asfaldil ja pärastlõunal jätkas ta katsetusi kruusal.

Väidetavalt oli Ogieri sõnum meeskonnale, et masina vedrustusega tuleb veel kõvasti vaeva näha, ent samas näeb ta autos potentsiaali. Et tiitlikaitsja vaatamata veel veidi toorele masinale oma meeskonda meelitada, on Toyota prantslasele valmis pannud ka vinge motivatsioonipaketi: ta teeniks välja pakutud kaheaastase lepinguga 20 miljonit eurot! Volkswagenis oli Ogieri palganumber hinnanguliselt 7-8 miljonit hooaja kohta.

M-Sportil, kes samuti Ogieri allkirja jahib, sellist raha välja käia pole. Ainus, millele nad loota saavad, on, et prantslane armub nende Fiesta WRCsse ja jahib valmis masinaga pigem MM-tiitlit kui ulmelisi rahanumbreid.