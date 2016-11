Noor naine kurdab arstile imelikku enesetunnet.

Teda põhjalikult uurinud, ütleb arst:

"Ma ei leia mingeid haiguse tundemärke. Ilmselt on see kerge gripp. Või ootate hoopis last?"

"Küllap on tegemist viimasega," vastab neiu punastades. "Kogu kevade pole ma läbi käinud kellegagi, kes oleks grippi põdenud."