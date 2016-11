Tänavusel hooajal alustatud korvpalli Meistrite liiga ei ole erinevates ringkondades liialt palju erutust tekitanud. Tulevikus võib see aga muutuda, kui jõutakse soovitud kokkuleppele Euroliigaga.

Nimelt loodavad äsjaloodud sarja juhid alustada koostööd Euroliigaga, mille tulemusena pääsena Meistrite liiga võitja mängima Euroopa tugevaimasse võistlussarja.

"Millegi pärast on tekkinud valearusaamad, et FIBA ja Euroliiga ei saa omavahel läbi. Meil on olnud, ja nii see ka jääb, suur austus Euroliiga vastu," sõnas Rahvusvahelise korvpalliliidu peasekretär Kamil Novak.

Ta lisab: "Oleme hetkel lähedal, et saavutada soovitud kokkulepe. Oleksime äärmiselt õnnelikud, kui Meistrite liiga võitja pääseks Euroliigasse.

Eelmistel kordadel nendega kontaktis olles ütlesime, et Euroliiga võib säilida, kuid meie peaksime olema tugevuselt teised. Nad keeldusid ning tahtsid 40 meeskonda ja kahte tugevaimat liigat, nii see ka läks. Aga seekord me ei anna alla, sest meie nõudmine on igati aus."