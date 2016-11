Madridi Reali ja Walesi koondise tähtmängija Gareth Bale peab vigastuse tõttu pikaks ajaks väljakult eemale jääma ning vajab lausa operatsiooni.

Teisipäevases Meistrite liiga kohtumises Sportingu vastu saadud hüppeliigese trauma osutus kardetust hullemaks. Lisaks hulgalistele vahelejäävatele mängudele Madridi Reali eest, saab küsimärgi all olema ma järgmine Walesi koondise tähtis MM-valikmäng 24. märtsil.

"Arstide brigaad on otsustanud, et Gareth Bale peab hüppeliigese kõõluste rebendi tõttu minema operatsioonile. See leiab aset teisipäeval 29. novembril," seisis meeskonna avalduses.