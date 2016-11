Nädalavahetusel Rukal toimuvale suusatamise MK-avaetapile on iseenesestmõistetavalt kohale saabunud ka norralased, kes suutsid kohalikud juba välja vihastada. Nimelt ei meeldi soomlastele, et nende läänenaabrite bussil on võistluskeeldu kandva Therese Johaugi pilt.

Soome meedia üks tuntumaid murdmaasuusatamise spetsialiste Pekka Holopainen peab juhtumit kahetsusväärseks. "Neil on niigi halb maine ja nad ei tee enda olukorda sugugi paremaks. Norrakate ülbusel ei ole piire."

Just sellise bussiga Norra hooldetiim Rukasse saabus:

Therese Johaug komeilee Norjan huoltorekan kyljessä, vaikkei kaiken järjen mukaan hiihdä kilpaa lähiaikoina. #doping pic.twitter.com/CqoImD4WxX — Kaija Yliniemi (@kyliniemi) November 24, 2016

Soome suusaliidu juht Jukka-Pekka Vuori jääb veidi vaoshoitumaks, kuid pole samuti rahul. "Isiklikult oleksin nende asemel valinud teise võimaluse. Bussile uue kujunduse tegemine ei tohiks olla eriti raske."

Norra suusaliidu esindaja Torbjörn Skogstad sõnutsi ei näe nemad, et midagi oleks valesti tehtud. "Arutasime seda küsimust omavahel ja leidsime, et Therese pilt võib bussile jääda. Seniks kuni sportlast pole süüdi mõistetud, ei saa teda ka hukka mõista.