Tondiraba jäähallis peetud iluuisutamisvõistlusel Tallinn Trophy sai ülevaate kõigi meie paremate hetkevormist.

Suurim oli Eesti esindatus naiste üksiksõidus, kus võõrustajatest kerkis parimaks Helery Hälvin. Ta püstitas lühikavas isikliku rekordi 53,36 punkti ning koos vabakavaga tuli summaks 144,90. See andis 25 uisutaja seas 12. koha, vahe teiste kaasmaalastega oli rohkem kui kümme punkti. Gerli Liinamäe (129,47) sai 14., Kristina Škuleta-Gromova (126,24) 16. ja Johanna Allik (121,85) 17. koha.

Helery Hälvin. (Toomas Tatar)

Hälvin sõitis end sellega kahe nädala pärast peetavate Eesti meistrivõistluste suursoosikuks. "Lühikavas tulid küll mõned apsud, aga olin väga rahul. Vabakava oleks võinud olla parem, seal tuli rohkem vigu. Tänavused sihid on Eesti meistritiitel, sealt edasi minna Euroopa meistrivõistlustele ning saada vabakavas kätte MMile pääsemiseks vajalikud punktid," rääkis Hälvin.

Treener Anna Levandi märkis, et tema hoolealusel jäi suvine ettevalmistus vana vigastuse väljalöömise tõttu lünklikuks. "Nüüd hakkab juba paremaks minema, lühikava pidas Helery ilusti vastu. Pikema vabakava, kus ka rohkem hüppeid veel mitte. Lootsin, et ta teeb vähemalt esimese poole hästi, kuid näis, et ta mõtles juba sõidu alguses selle raskemale lõpule," mõtiskles Levandi.