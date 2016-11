Praegustest vormel 1 pilootidest kõige kogenum Jenson Button kinnitas, et Abu Dhabi GP sellel nädalavahetusel jääb tema viimaseks.

36aastane britt oli juba varem öelnud, et võtab 2017. aasta vabaks ning sõita ei kavatse, kuid tal oli võimalus naasta kuninglikku sarja ülejärgmisel hooajal. Täna aga kinnitas Button, et Abu Dhabi GP jääb tema karjääri viimaseks ega istu ka 2018. aastal vormeli rooli.

"Ma tulin sellele nädalavahetusel vastu teadmisega, et see on mu viimane võidusõit," sõnas Button neljapäeval. "Ma arvan, et nii on parim. Praegusel momendil ma küll ei taha enam F1-s tulevikus võistelda."