Kõlab ju kulunud klišee, et kõige paremad korvpallurid on ikka need kõige pikemad, sest neil on ju lühemate mängijatega võrreldes oluliselt lihtsam pall korvi panna. Kes on aga kõige pikemad pallurid, keda on nähtud maailma tugevaimas liigas NBA?

1. Gheorghe Muresan - 231 cm

45aastane rumeenlane on ametlikult kodumaa pikim elusolev inimene, Euroopa liidus jääb ta alla vaid britt Neil Fingletonile, kes on Muresanist veidi üle sentimeetri võrra pikem.