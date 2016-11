Neljakordse autoralli maailmameistri Sebastien Ogieri kaardilugeja Julien Ingrassia meenutas, et Austraalia MM-ralli korraldajad päästsid ta peenise.

36aastane prantslane jalutas pärast eelmisel nädalavahetusel lõppenud ralli teist võistluspäeva rannas, kui äkitselt tekkis kaardilugejal soov urineerida. "Ent etapi korraldajad olid meile sõnad peale lugenud, et me ei tohi põit kergendada kohtades, kus nad kartsid, et maod meid hammustavad," selgitas Ingrassia. "Sooviksin tänada Austraalia ralli korraldajaid minu peenise päästmise eest," lisas ta kelmikalt lõpetuseks.

Viimaste aastate edukaima ralliduo Ogier-Ingrassia tulevik peaks saama selguse lähiajal. Nimelt pole viimati Volkswagenis sõitnud meestel praegu töökohta, kuna kuulus Saksamaa autotootja taandub ralli MM-sarjast.