Taas domineerivad vormel 1 sarja Mercedese piloodid, kuid tänavu on pikalt juhtpositsiooni hoidnud Rosberg. Viimase kahe hooaja meister Hamilton kaotab meeskonnakaaslasele pühapäeval kell 15 algava Abu Dhabi GP eel 12 punktiga.

1. Nico Rosberg vs. Lewis Hamilton

Võidusõidumaailma kuninglik sari F1 peab sel nädalavahetusel Araabia Ühendemiraatides Abu Dhabis hooaja viimase etapi. Et lõppu vürtsikamaks teha, pole tänavune maailmameister selge ning portaali Crash.net abil toob Õhtuleht lugejateni kuus asja, mida F1-hooaja lõppakordil silmas pidada.

Peaks Rosberg esikolmikusse mahtuma, ei piisaks Hamiltonile maailmameistritiitliks isegi võidust. Seega on briti jaoks tähtis, et sakslane mitte mingisugusel juhul neljandast kohast kõrgemal ei lõpetaks. Aga ka britil tuleb järjekordse tiitli nimel ränka vaeva näha.

Sergio Perezi ja Nico Hülkenbergi juhitavad India Jõud - seda Force India inglise keeles tähendab - on kahel korral jõudnud ka poodiumile: Perez oli kolmas nii Monacos kui Euroopa GPl Aserbaidžaanis Bakuu ringrajal.

India ärimehe Vijay Mallya omanduses meeskond on F1-sarjas osalenud alates 2008. aastast ning tänavu lõpetatakse tiimide arvestuses tõenäoliselt neljandana, mis on noore meeskonna ajaloo parim tulemus.

Seega on Manoril punktide võtmiseks tunamulluste arvudega arveldades 4,2 miljonit põhjust.

Praegu hoiab ühe silmaga viimast kohta Manor, kelle ees on kõigest punkti kaugusel Sauber. Kümnenda ja 11. koha vahel on aga suured rahapakid: näiteks tunamullu teenis hooaja nõrgim tiim 46,9 miljonit USA dollarit, eelviimane aga 51,1 miljonit.

Vormel 1 sarjas osaleb tänavu 11 meeskonda ning esimest korda pärast 2009. aastat on iga konstruktor saanud kirja vähemalt punkti.

Kaheksa konstruktorite karikat võitnud McLaren on F1-ajaloo üks pikaajalisemaid tiime, kuid viimati suutis piloot 1966. aastal debüüdi teinud meeskonnale individuaalse meistritiitli tuua kaheksa aastat tagasi - ihaldatud trofee võitis Lewis Hamilton.

Järgmisel aastal kasutavad F1-masina uusi jalavarje: kuulus rehvitootja Pirelli valmistab vormelitele laiemad rehvid ning uuel hooajal näevad välkkiired masinad tänavusega võrreldes teistsugused välja, sest muutunud on ka nõuded aerodünaamikale.

2009. aasta maailmameistri Jenson Buttoni jaoks on Abu Dhabi GP mehe piloodikarjääri viimane sõit vormel 1 roolis. Lisaks britile lahkub võidusõidumaailma kuninglikust sarjast Araabias oma 250. stardi tegev Felipe Massa, kelle arvel on 11 GP võitu ja 41 poodiumit.

Et Force India pole F1-karusselli rikkaim tiim ning võrreldes Ferrari ja McLareniga on neil ka vähem tööjõudu, on tehtud fantastiline hooaeg, mille eest väärivad nad palavat aplausi.