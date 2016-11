Prantsusmaa tennisemängija Jeremy Chardy (ATP 69.) on õnnelik mees, sest kihlus hiljuti inglannast modelli Susan Gossage'iga, kes on varem olnud suhtes ka Elevandiluuranniku jalgpalliässa Salomon Kalouga. Chardy palus naise kätt Zambias, kust on pärit Gossage'i vanemad.

