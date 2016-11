Jalgpalliajaloos pole naljalt hullemat möödalööki hiljuti Serbia neljandas liigas nähtust: ründaja mängis palli väravavahist mööda, liikus sihtmärgi suunas, kuid suutis palli kuidagi meetri kauguselt kõrgele taevasse lennutada.

This is it. This effort from Serbia's fourth tier is officially the worst miss of all time. Note his teammate's pure disbelief at the end. pic.twitter.com/dNW9Jn2Ema