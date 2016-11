Inglismaa endised jalgpallikoondislased Paul Scholes ja Michael Owen, kes teenisid mõlemad klubileiba ka Manchester Unitedis, ütlesid pärast Unitedi eilset 4:0 võitu Rotterdami Feyenoordi üle, et 35aastane legendaarne Zlatan Ibrahimovic on klubis kõigest kohatäitjaks.

11kordne Rootsi aasta jalgpallur liitus Punaste Kuraditega Pariisi Saint-Germainist, kus tõusis klubi ajaloo suurimaks väravakütiks. Lisaks on Ibrahimovic pallinud näiteks Barcelonas ja Torino Juventuses.

Ehkki Zlatan on Jose Mourinho käe all löönud tänavu kaheksa väravat, ei usu Scholes ega Owen, et Ibrahimovic peaks pärast käimasolevat hooaega klubi esiründajana jätkama. Samas on Mourinho vihjanud, et jätab Zlatani klubisse ka järgmiseks hooajaks.