Töötuks jäänud WRC valitseja Sebastian Ogier testis reedel järgmise aasta M-Spordi Ford Fiesta ning Suurbritannias nähtu avaldas tiimi bossile Malcolm Wilsonile palju muljet.

Wilson rääkis pärast Walesis tehtud testi väljaandega Autosport ning kinnitas, et kõik läks väga hästi. "Auto sõitis suurepäraselt. Pean tõdema, et nähtu oli väga muljetavaldav ning tore oli näha Sebastiani meie autos."

Wilsonile meeldis neljakordse WRC tšempioni suhtumine ja testile lähenemine. "Inimesed rääkisid mulle varem, et ta on väga otsekohene ja temaga on kerge töötada ning täpselt niimoodi oligi. Mulle meeldis, kui palju Sebastian ja Julien Ingrassia meid austasid.

"Fordil oli alguses täpselt sama seadistus, mis eile Ott Tänakul," jätkas Wilson. Sebastian tuli tagasi ning lasi teha paar muudatust, et näha, kuidas mingite seadetega auto sõidab. Parim uudisena paistis veel aga terve päev ka päike." .

M-Spordi boss loodab, et tänane test aitab Ogieriga lepingu sõlmimisele kaasa. "Läbirääkimised jätkuvad järgmine nädal," sõnas Wilson.