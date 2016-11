Prantsuse ajakiri kuulutas välja konkursi:

"Kujutlege, et te istute restoranis koos naisterahvaga, kellega äsja tutvusite ja kes teile meeldib. Teil tekib vajadus WCsse minna. Kuidas te selgitate oma käimist nii, et see oleks tõene ja kälaks siivsalt?" Esimesele kohale tuli järgmine seletus: "Madam, ma pean korraks minema appi oma sõbrale, kellega ma teid üsna pea tutvustan."