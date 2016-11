"Hooaeg oli väga hea. Nendel rallidel, kus midagi ette näha oli, et võimalik saavutada, tegime hästi. Isegi väga hästi ning kokkuvõttes väga korda läinud hooaeg," teatas 34-aastane kaardilugeja.

Ott Tänaku kaardilugeja Raigo Mõlder tunnistab, et lõppenud hooajaga võib igati rahule jääda, kuivõrd võeti pea maksimum sellest, mis võimalik oli.

On kuulda olnud, et Ott on hetkel testimas Inglismaal, kas sind ei lähe praegu seal vaja?

"Jah, täpselt. Igal pool pole mind vaja. Aga testimas ta seal on - eile ja täna."

Hooajale tagasi vaadates, siis punktisaak oli kokkuvõttes suurem kui varem, aga koht sisuliselt sama. Aga see pole ilmselt päris see, mis te vaatate?

"Täpselt. Nagu ma ütlesin - hooaeg oli väga hea ja korda läinud. Saavutasime kaks teist kohta, Soomes läks väga hästi ja nii edasi. Ütleks, et palju stabiilsem aasta oli."

Mis järgmist aastat puudutab, siis Ott on öelnud, et muretsemiseks pole põhjust. Jääb sul vaid üle seda kinnitada?

"Jah, jätame selle asja nii. Muretsemiseks pole põhjust."

Mille pealt on tulemused paremaks läinud, kas enda ja tiimi eksimusi vähemaks jäänud?

"See tuleb kogemustega. Rallit sõidad puhtalt ainult kogemuste ja kilomeetrite pealt. Mis seal salata, see oli tal elus esimest korda teha kaks järjestikust hooaega. Siiani on olnud aasta ja siis vahe sees. Selles spordialas loevad ikkagi ainult kilomeetrid."

Ott rääkis, et temal on väga tihe graafik ja sisuliselt kuhugi ei jõua. Kas sinu elu on hetkel natuke kergem?

"Ütleme nii, et see on praegu esimene test, kus mind ei ole. Eks meie graafik laias laastus on ikkagi sama."

Kuidas sina stressiga hakkama saad?

"Mis siin ikka stressata. Kõik on hästi."

Teadmine, et tulev aasta tuleb edukas on motivaatoriks?

"Täpselt nii ongi. Selle nimel tulebki praegu tööd teha."

Kui palju sul kaardilugejana õppida ja areneda on?

"Õppida on kindlasti. Sellel alal on isegi neil, kes 10-20 aastat seda teinud on midagi õppida. See ei lõppe kunagi."

Õppimine toimub töö käigus, ilmselt sulle enam mingisugust koolitust läbi viia ei saa?

"Nii see ei ole jah, et lähen ülikooli kaardilugemist õppima. Kõik tuleb samamoodi nagu juhilgi - kilomeetritega. Sealt tuleb ka enesekindlus ja kui kaardilugeja on enesekindel, siis asjad juhtuvad paremini."

Kui palju hooaja eelsete testisõitude legendi koostamine sind arendab?

"Tavaliselt testime 4 kilomeetrisel lõigul edasi-tagasi 300 kilomeetrit. Seal legendil suurt tähtsust pole, loed ühte ja sama lugu juba 30-40 korda. Samas midagi on sealt võtta, kui tahad näiteks legendisüsteemis mingisuguseid muudatusi teha, siis on see ideaalne koht katsetamiseks."

Kui palju neid muutusi on?

"Ikka on. Saaks näiteks legendi lühemaks, mõtled mingisuguseid sõnasid, tingmärke ja muud sellist. Testil saabki kohe katsetada ja saad aru, kas see toimib."

Kuidas 2017. aasta masin tundub, kas midagi on ka teistmoodi?