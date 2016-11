Tänavusel Rally Estonial juunioride arvestuses võitnud Miko Niinemäed järgmine hooaeg ERC sarjas enam ei näe.

"Loogiline otsus oli jätkata esiveolises sarjas. Vähemalt meie arvame ja mõned, kes aitasid seda otsust langetada," sõnas Niinemäe reedel autospordi aastalõpu galal.

Ettevalmistus sujub hästi. "See otsus, mis sarjas sõidan, on mu enda jaoks enam-vähem plaanis, kui just FIA ei muuda midagi 30. novembri istungil. Rahaline osa praeguseks 50% paigas. Ma loodan, et viiel-kuuel MM-sarja etapil."

Mida rääkis Niinemäe auhinnalise sarjaga liitumisest ja R5 autoga WRC2 sarjas sõitmisest, vaata juba Õhtulehe videost!