Ralf Aronil on seljataga edukas esimene aasta F3 sarjas ning järgmiseks hooajaks tahavad teda kõik enda tiimi.

Kuigi viimane võidusõit peeti oktoobri keskpaigas, siis Aroni kinnitusel hooaeg ei lõppegi. "Pühapäeval lähen Inglismaale. Uue tiimiga on testid esmaspäev ja teisipäev. Eks detsembris algabi testihooaeg, sest piirangud on maas. Nii palju kui ilma on, üritame Euroopas testida."

18-aastane Aron siiski kinnitab, et pärast eelmist suurepärast hooaega pole ta veel uut tiimi leppinud. "Eelmine hooaeg lõppes hästi, järgmine aasta lähen hooaega võitma. Tiimi osas pole midagi kindlalt, pole lepingule alla kirjutanud, aga valikuid on mitmeid. Üritame parima leida.

Eks see näitab, et hooaeg läks hästi, kui kõik tiimid on huvitatud. See tekitab hea tunde ja annab motivatsiooni järgmiseks hooajaks," lisas Aron.

Mida Aron rääkis eelseisva hooaja eesmärkidest ja hüppest vormel 1 sarja, vaata juba Õhtulehe videost!