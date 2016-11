Tänavu rallikrossi MM-sarjas debüteerinud Janno Ligur seab järgmiseks hooajaks kõrgeid sihte ning sai Riias võidu sõita ka Sebastian Loebiga.

19-aastane rallisõitja on oma auto pannud müüki. Selle põhjus on lihtne. "Unistusteplaan on teha samm edasi Supercar'i. Müügil on ta ka sellepärast, et on oma aja ära elanud. Tuleb teha vähe värskem variant, et edasi areneda."

Kui reaalne on Supercar'is võistlemine?