Vormel 1 hooaja viimase etapi kvalifikatsiooni Abu Dhabis võitis Lewis Hamilton, edestades meeskonnakaaslast Nico Rosbergi.

Neljandal järjestikusel etapil esikohalt startiv britt sai ajaks 1.38,755, edestades Rosbergi suhteliselt kindlalt 0,303 sekundiga. Kolmanda koha võttis Daniel Ricciardo. Samuti teisest reast stardib Kimi Räikkonen.

Hamiltonile oli see läbi aegade 61. kvalifikatsioonivõiduks. Tänavusel hooajal on see number 12, ehk rohkem kui pooltel etappidel on ta rajale läinud esikohalt.