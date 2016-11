Inglismaa jalgpalli kõrgliiga liider Londoni Chelsea tuli Tottenhami Hotspuri vastu kaotusseisust välja ning sai magusa 2:1 võidu.

Londoni derbit läks juba Tottenham juhtima juba 11. minutil, kui sihile jõudis Christian Eriksen. Kuigi Spurs survestas rohkem, jõudis Chelsea minut enne poolajavile viigini, kui palli lõi väravasse Pedro.

Teisel poolajal ei pidanud väravat kaua ootama, sest juba 51. minutil viis Viktor Moses võõrustajad 2:1 ette ning selle tulemusega lõppes ka kohtumine.

Chelsea on 13 kohtumisega kogunud 31 punkti ning asuvad Premier League'i tipus. Liverpool, kes täna alistas läbi raskuste 2:0 Sunderlandi, on teisel kohal 30 punktiga. Ka Manchester City'l on 30 punkti.