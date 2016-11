Võrkpalli Balti liigas alistas Tartu kodusaalis 3:0 Vilniuse Flamingo. Pärast kohtumist ütles taaralinlaste peatreener Oliver Lüütsepp, et hoolimata tulemusest tuleb teha veel palju tööd.

"Olen rahul, et tuli 3:0 võit ja saime kolm punkti tabelisse. Oleks võinud tulla veel kindlamalt," lisas Lüütsepp. "Lasime geimide alguses vastased eest ära, siis pidime järgi tulema."

Treener tunnistas, et tegi mõne vahetuse, mis rikkusid rütmi, kuid ka pingimeestele tuli mänguaega anda. "Tegin ka teatud ärevatel hetkedel vahetused, mis rikkusid rütmi. Tahtsin anda ka neile meestele platsi tunnetust, kes muidu pingi peal. Võib olla on neid homme või kolmapäeval vaja.

Viimasel ajal on üks põhituumik välja kujunenud, kuid peame ikkagi kaasama rohkem mängijaid. Lõppkokkuvõttes - tulemusega olen rahul, aga palju tööd on teha, et mängiksime ja lahendaksime olukorrad enda jaoks enesekindlamalt," sõnas Lüütsepp.