Kalev/Cramo läheb täna VTB-liigas Kaasanis vastamisi kohaliku Uniksiga, keda veab väsimatu Keith Langford.

33-aastane ameeriklane, kes oma karjääris on läbi põrutanud sisuliselt terve Euroopa paugutab sel hooajal eriti võimsalt. Langford on Euroliiga parim ning VTB kolmas skooritegija, kui keskmine punktisaak on vastavalt 23 ja 20,9.

Märkimisväärne on, et tänavu pole keegi suutnud Uniksi liidrit hoida 16 peetud mängu juures alla 10 punkti. Euroliigas on Langford üheksast kohtumisest lausa seitsmes saanud kirja rohkem kui 20 silma.