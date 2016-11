Team Haanja treener Anti Saarepuu oli pärast Marko Kilbi ja Raido Ränkeli edukat etteastet Kuusamo MK-etapil rahulolev, ent Eesti Suusaliidu ametnike käitumine valmistas talle tuska.

Saarepuu ja tema hoolealused saabusid eile hilisõhtul Soomest koju ja ootavad, kuidas laheneb tuline lepinguvaidlus. "Vaatame, kas alaliit lubab meil järgmisel võistlusel startida," räägib ta. "Teisipäevaks on kõik selge. Esialgsele lepingule me alla ei kirjuta. Kuid lepingule, kuhu on meie pakutud muudatused sisse viidud, oleme nõus alla kirjutama."

2006. aasta Torino olümpiamängudel kaheksandaks ja 2009. aasta Libereci MMil seitsmendaks tulnud Saarepuu märgib, et möödunud nädalal sattusid Eesti suusatajad vaimselt väga ebameeldivasse olukorda.

"Sportlaste närvidega mängiti kõvasti – kord öeldi, et nad saavad võistelda, siis jälle, et ei saa," lausub Saarepuu. "Nii ei tohi teha, see on alatu. Nüüd võistlesid Marko ja Raido korralikult! Aga kui nad poleks starti pääsenud? Mis on suusaliit ilma sportlasteta? Murdmaa alajuht (Arne Tilk – toim) ja peasekretär (Tõnu Seil) astugu tagasi. Samas tahan tänada neid juhatuse liikmeid, kes võitlesid selle nimel, et sportlased võistlema saaks."