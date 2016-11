1988. aasta Calgary olümpial kahevõistluses pronksmedali võitnud Allar Levandi sõnas, et Kristjan Ilvese 17. ja 21. koht MK-sarja avaetappidel on lisaks kõigele muule ka heaks inspiratsiooniks.

"Need on juba kohad, mille pärast sporti tehaksegi! Et Kristjanis leidub spordimehe tahtmist ja nahaalsust, oli juba varem näha," rääkis Levandi. "Võimekus hüppemäel on tal olemas, aga kahevõistluses peab sõitma kah. Praegu on Kristjan leidnud oma vanuse kohta kahe ala vahel väga korraliku tasakaalu."

Ilvese edasist hooaega silmas pidades soovitas Levandi hoiduda ülemõtlemisest või näiteks MMile keskendumisest, vaid lihtsalt igal võistlusel sajaga panna: "Kui vorm on hea, tuleb see ära kasutada, gaas põhja vajutada ja hetke nautida!"