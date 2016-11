Margus Hundi koduklubi Cincinnati Bengals kaotas pühapäeval ameerika jalgpalliliigas NFL divisjonirivaalile Baltimore Ravensile 14:19 ning minetas lootused jõuda play-off'i.

Ka täna kuulus Margus Hunt Bengalsi põhimeeste hulka ning sai platsile joosta. Millegi erilisega ta silma ei paistnud. Näiteks korra sai ta vastasmeeskonna palliga jooskja kinni, kuid ta libises Hundi käte vahelt minema ja jooksis edasi.

Ravens juhtis terve mängu, saades juba esimesel rünnakul kirja touchdown'i. Ülejäänud 12 punkti tulid neljast väravalöögist, millest kolm realiseeris Baltimore'i lööja väga kaugelt - 52, 57 ja 54 jardi kauguselt.

Cincinnati jõudis veel viimasel veerandil ühe touchdown'i kaugusele, kuid viimane rünnak luhtus, kui Baltimore'i kaitsjad tõmbasid Bengalsi söötja Andy Daltoni maha, kes kaotas ka palli. Palli peale hüppasid esimesena kodumeeskonna mängijad ning sellega sisuliselt otsustati ka kohtumise võitja.

Kaotusega kadusid ka Bengalsi võimalused jõuda play-off'i. Neil on kirjas kolm võitu, seitse kaotust ja üks viik. Sellega asutakse oma divisjonis kolmandal kohal. Hooaja lõpuni on viis matši ning kuigi Cincinnatil on veel väga väikene teoreetiline võimalus jõuda play-off'i, siis see oleks väga suur ime.