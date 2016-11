Tagaajaja Hamilton teadis, et teda aitab tiitlini vaid üks: tuleb ise võita ja Rosberg peab jääma esikolmikust välja (olid ka variandid Hamiltoni teise-kolmanda koha puhul, kuid need olid pigem ebareaalsed). Parima stardikoha saanud Hamilton läkski sõitu juhtima, Rosberg kannul. Taktikamängude tulemusel pidi Rosberg vahepeal liikuma Max Verstappeni kannul, kuid ta suutis tollest mööduda. Viisteist ringi enne lõppu, kui kõik boksipeatused tehtud, oli status quo taastatud.

Kuid see kõik muutis Rosbergi veelgi suuremaks ja tema võidetud tiitli magusamaks. Ta pidi ühelt poolt säilitama agressiivsuse ja teiselt külma närvi, sest väiksemgi viga võinuks tähendada korraga kahe koha võrra, neljandaks langemist. Ta oli kui hamburger Hamiltoni ja tagaajajate vahel.

Asi läks nii hulluks, et sekkus Mercedese tehnikadirektor Paddy Lowe, kes võtab sõitjate raadios harva sõna: "Lewis, siin Paddy. Meil on vaja see sõit võita." Hamilton vastas: "Juhin praegu ja tunnen end sel kohal päris mugavalt."

Rosberg teadis, et liigset riski ta Hamiltonist möödumiseks võtta ei saa, riskivaba möödumisvõimalust aga ei tekkinud. Kuid tagapool oli ekstšempion Vettel aumees: temagi ei püüdnud mõnda kaelamurdvat manöövrit ette võtta ega sekkunud sel moel tiitlijahti. Ta märkis raadios tiimile, et Lewis mängib musta mängu.

Abikaasa korraldas üllatuspeo

Tegemist on teise korraga, kui poeg sammub isa jälgedes ja võidab MM-tiitli – teine säärane paar on Graham (1962) ja Damon Hill (1996). Nico isa Keke Rosberg läks 1982. aastal ajalukku sellega, et võitis hooaja jooksul kõigest ühe GP, kuid see ei seganud tal MM-tiitlit pälvimast. Nico triumfeeris tänavu üheksal võidusõidul 21st.

Rosbergi abikaasa Vivian ei suutnud viimaseid ringe õieti vaadata. Kui päästev finišijoon saabus, oli ta raadio teel mehe esimene õnnitleja. "See on uskumatu, Nico unistas sellest poisipõlvest saati. Ta on teinud kõva tööd ja väärib seda tiitlit. Siin on tema 15 sõpra ja ta ei tea seda. Teeme talle suure üllatuspeo!" rääkis Vivian meediale.

Nico Rosberg on MM-sarjas sõitnud juba üksteist hooaega. Temast kauem, kaksteist aastat pidi tiitlit ootama vaid Briti eelmise sajandi legend Nigel Mansell. Rosberg on sõitnud 206 GP-etappi – rohkem kui ükski teine mees MM-tiitli saavutamiseks vajanud. Mansellil kulus selleks 176 ja eile karjääri lõpetanud Jenson Buttonil 169 sõitu.

Korra vormel 1, kuid neljal korral IndyCar-sarja võitnud Mario Andretti säuts võttis õhtu kokku: "Võimalik, et üks mees on praegu rõõmsam kui Nico Rosberg, see on minu sõber ja tema isa Keke. Suured õnnitlused maailmameistrite perele!"

* * *

Rosberg oskab viit keelt, kuid mitte oma isa emakeelt!

31aastane Nico Rosberg on sündinud Saksamaal Wiesbadenis. Et tema isa Keke on soomlane, evib ta mõlema riigi kodakondsust, on nooruses võistelnud ka Soome eest, kuid FIA nõuab ainult ühe lipu all sõitmist. Vormel 1 sarja siirdudes sai tehtud lõplik valik: Saksamaa.