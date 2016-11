BC Kalev/Cramo korvpalliklubi teatas nädalavahetusel, et palkas korvi alla ameeriklase Cedric Simmonsi. 30aastase ja 206 cm pika mehe CV on muljetavaldav: näiteks on ta mänginud Piraeuse Olympiacoses, Tel Avivi Maccabis, Cleveland Cavaliersis ja Chicago Bullsis.

Ehkki Simmonsi CVs olevad klubid on nimekad ning viis aastat tagasi valiti ta Kreeka kõrgliiga sümboolsesse viisikusse, on mehe viimased hooajad olnud heitlikud. Seega heidame pilgu videotele, et näha, mida võiks tippvormis Simmonsist oodata. Loodavad ju Cramo fännid mõistagi, et ameeriklane suudab Eestis näidata paremate päevade esitusi.