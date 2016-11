Möödunud nädalavahetusel algas Soomes Rukal murdmaasuusatamise MK-hooaeg. Kui kohalikele ei meeldinud, et norralaste määrdebussi ehtis teiste seas ka dopinguga vahele jäänud Therese Johaugi pilt ning andsid sellest häälekalt teada, siis tundmatud isikud keerasid vinti juurde: norralaste määrdebussile kleebiti silt, mis võrdles Trollidemaa suusaässasi dopingutiimiga.

Aftonbladeti vahendusel laia ilma jõudnud pildil on näha, kuidas määrdebussi peale kleebitud sildil on kirjas: DDR Norra suusatiim = dopingutiim. Eesliide DDR viitab Ida-Saksamaale, kes oli oma keelatud aineid tarvitavate sportlaste poolest kurikuulus. Sildile oli lisatud süstlapilt.

"Enamik inimestest saavad õnneks aru, et me pole dopinguga seotud," ütles suusataja Emil Iversen Norra Rahvusringhäälingule. "See silt on rõve. Loodan, et inimesed suudavad raja ääres end vaos hoida," lisas Soome legend Aino-Kaisa Saarinen.

Kõnealune silt: