FC Barcelona jalgpalliklubi viigistas eile Hispaania meistrivõistlustel 1:1 Real Sociedadiga ning peatreener Luis Enrique sõnul oli Sociedad hiiust lihtsalt parem ning Barca ei väärinud viiki.

Sociedad läks kohtumist Willian Jose väravast juhtima ning Enrique hoolealustele tõi punkti Lionel Messi tabamus. Kohtumise järel oli Enrique aga püha viha täis ning ütles muuhulgas, et tema peatreeneriks olemise ajal pole Barcelona nii halvasti mänginud.

"Tulemust on lihtne selgitada, sest Sociedad oli meist igas mänguelemendis üle. 1:1 viik on vaat et ime," ütles Enrique. "Nad ei lubanud meil teha viit järjestikust söötu, nad surusid meid ja kui tahtsid, võitsid kõik duellid." 46aastane hispaanlane lisas, et teisel poolajal Barcelona mäng paranes, kuid sellest hoolimata ei väärinud tema hoolealused viigipunkti.

Sociedadi kodustaadionil viimati üheksa ja pool aastat tagasi võitnud Barcelona jääb 13. vooru järel Hispaania meistriliiga liider Madridi Realist maha kuue punktiga.

