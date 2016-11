Kas Londoni olümpial 33. koha saanud vibukaunitar oskas võistluse eel niivõrd head positsiooni oodata? "Teadsin, et laskmine on mul praegu päris hea. Lootsin head tulemust, loomulikult tahtsin esikolmikusse tulla, aga ega ma päriselt oodanud, et see juhtuda võib. Aga valmis olin," sõnab Pärnat.