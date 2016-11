"Mulle on alati meeldinud väravavahi vastutusrikas amet ning ema ostis mulle isegi väravavahikindad ja väravavahipüksid," meenutab Rio de Janeirost medaliga naasnud viljandlane. "Ma ei tea, kas ma olin jalgpallis hea või mitte, aga mulle meeldis väga."

Väravavaht Sergei Pareiko | Kui ma seda meeskonda koostasin, siis esimese vennana läks mul tegelikult kirja Oliver Kahn. Kui ülejäänud meeskond hakkas Eesti poole kiskuma, siis mõtlesin, et teen üleni kohaliku tiimi. Sergei on ka meie kapten. Jalgpallis on vaja kaptenit, kes vajadusel nii omade kui ka vastaste peale karjuks.

Vasakkaitsja Ken Kallaste | Olen 100% kindel, et hoiab meeskonnakaaslaste tuju üleval.

Keskkaitsja Ragnar Klavan | Sel ajal, kui härra Klavan mängu teeb, kutsume ülejäänud Liverpooli mängumehed teda vaatama!

Paremkaitsja Taijo Teniste | Suurepärane isiksus ja väga hea mängumees, olin ajateenistuses ühes jaos nii tema kui ka Ken Kallastega. Taijoga oleme jäänud suhtlema ja kui käisin 2011. aastal Sloveenia–Eesti mängu vaatamas, sain pärast tema mängusärgi. Igati muhe ja sümpaatne vend.

Vasakäär Joel Lindpere | Kuna meeskond pole väga palju koos mänginud, siis ta tagab kindlasti selle, et kõik teavad, mida teha. Tema New York Red Bullsi särk on mul ka olemas. Kunagi nägin teda Nike müügikohas Jalajäljes ning küsisin: “Härra Lindpere, ega ühtegi särki üle pole?” Läks nädalake mööda ja oligi Jalajäljes mulle üks olemas.

Keskpoolkaitsja Indrek Ilves | Viljandi Tuleviku mees! Vabalt oskab standardolukorrad meeskonna kasuks ära realiseerida.

Kaspar Taimsoo unistuste koosseis.

Keskpoolkaitsja Kaarel Kümnik | Kümme sammu sekundis teevad temast platsil ühe kiireima mehe. Endine Tuleviku jalgpallur ja minu klassivend gümnaasiumis. Temaga sai noorena palju koos mängitud.

Paremäär Konstantin Vassiljev | Karistuslöögid jätame tema hooleks. Teab, mis teeb.

Vasakründaja Ants Stern | JK Viljandi Tuleviku kunagine raudtala. Võib juhtuda, et enne värava löömist kõksib natuke. Samuti hea sõber.

Tipuründaja Sander Post | Pikk mees omal kohal. Kui vaja, lööb ka peaga väravaid. Sandrit tean ma pikka aega, tema õde käis ka sõudmas! Ma ei mäletagi, kuidas me esimest korda kokku puutusime, aga sellest ajast, kui ma poistega koos jalkat käisin mängimas, tean Posti alati kui Viljandi kõige kõvemat jalkavenda.

Paremründaja Kaimar Saag | Suht hea aastakäigu poiss, peaks koduklubisse tagasi tulema. Oleks ju väga vahva, kui Premium liigasse tõusnud Tulevik poisi koju tagasi tooks.

Treener Raiko Mutle | Tõeliselt suure hingega treener, vajadusel teeb meestega imesid.

Abitreener Jürgen Henn | Ametlikult küll peatreeneri kohusetäitja, kuid praktiliselt aasta abitreener. Ta oli põhikoolis minu pinginaaber. Olime mõlemad spordipoisid. Kui mälu alt ei vea, siis 99% kindlusega võib väita, et olime ka Jürgeni kõige paremad jooksupoisid, just pikematel distantsidel.