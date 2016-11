Eesti jalgpallikoondise kapteni Ragnar Klavani leivaisa Liverpool kohtub homme Inglismaa liigakarika veerandfinaalis Leeds Unitediga ning Klavani koduklubi hingeeluga kursis olevad veebilehed ennustavad, et Viljandis sündinu pääseb algkoosseisus platsile.

Klavan teenis viimati Liverpooli särgis mänguaega 25. oktoobril liigakarikas Tottenham Hotspuri vastu, kui keskkaitsja tegi 2:1 võidukohtumises kaasa kõik 90 minutit.

Liigakarikas Derby County vastu ka Inglismaa-karjääri esimese ja seni viimase värava löönud Klavan on keskkaitsjate valikus jäänud selgelt Joel Matipi ja Dejan Lovreni selja taha, kuid kuna detsember on Inglismaa kõrgliigas tihe ning Liverpool on tiitlikonkurentsis, on selge, et Punaste peatreener Jürgen Klopp peab põhimehi värskena hoidma. See annab aga võimaluse Klavanile.

Portaalide hinnangul võiks Klavani keskkaitsepartneriks olla brasiillane Lucas Leiva. Paberite järgi poolkaitsjaga koos mängis 31aastane eestlane ka liigakarika möödunud voorus Tottenhami vastu.

Liverpooli ning Leedsi, keda juhendab endine Swansea City peatreener Garry Monk, vaheline matš algab Anfieldil homme kell 21.45.