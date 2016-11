Lisaks kuulub Käit ka Eesti U23 ja U21 koondistesse. Aastate jooksul on ta treeninud mitme juhendaja käe all, kellest Käit ise peab oma olulisemaks mõjutajaks teda enne Inglismaale suundumist FC Levadias treeninud Richard Barnwelli.

Eesti Jalgpalli Liidu peasekretäri Anne Rei sõnul on Käit üks neist silmapaistvatest noortest jalgpalluritest, kes sellel hooajal on arengus sammu edasi astunud.

"Hooaja alguses tehtud debüüt Eesti A-koondises kulmineerus MM-valikmängus löödud kahe väravaga. Mattias on professionaalse suhtumisega ning oma alale pühendunud noor ja andekas jalgpallur. Loodan väga, et tal jätkub pühendumust, et pürgida siit edasi, sest pikk tee on minna. Olen kindel, et EOK-poolne märkamine ja tunnustamine annab Mattiasele tuge valitud teel jätkamiseks ja enda mänguoskuse edasiseks arendamiseks,“ sõnas Rei.

EOK järelkasvuprojekt "Märka järgnevat põlvkonda" on suunatud andekatele noorsportlastele, kes on astumas esimesi samme täiskasvanute spordis. EOK president Urmas Sõõrumaa sõnul võtab üleminek noorteklassidest täiskasvanute tasemele reeglina aega.

"See periood defineerib noore edasise sportlaskarjääri ning sel ajal vajab noorsportlane täiendavat tuge, tunnustamist ja tähelepanu. Järelkasvuprojektiga aitame kaasa sellele, et meie andekamate noorte üleminek täiskasvanute sporti kulgeks võimalikult sujuvalt," ütles Sõõrumaa.

Ta lisas, et tee tippu on pikk ja eriline protsess. "Seetõttu on oluline, et meie tublimate noorsportlaste kõrval oleksid motiveeritud ja pühendunud treenerid. Läbi järelkasvuprojekti leiavad tunnustamist ja toetamist ka sportlaste treenerid ehk inimesed, kes on sportlase arengu üheks olulisemaks mõjutajaks."