Poola telekanal Canal+ koostas Konstantin Vassiljevi laupäevasest imeväravast joonise, kus näha, et müürist möödumiseks pidi meie mehe vintpomm tegema enam kui kolme meetri laiuse kaare.

Poolkaitsja sõnul lõi ta aastate eest sel moel värava Sloveenia kõrgliigas, Poolas on varem paar korda proovinud, aga puurivahid said jaole. "Seekord suunasin löögi niivõrd posti kõrvale, et väravavahil erilist võimalust polnud."