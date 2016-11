Korvpalliliidu presidendiks pürgiv Jaak Salumets on oma programmilistes intervjuudes rõhutanud pealinnast eemale jäävate piirkondade tähtsust ning rõhutanud vajadust parandada noortega tehtavat tööd. Just Tallinnast eemal tegutsevate treeneritega vesteldes kerkivad esile Eesti korvpalli valupunktid. Ühtlasi saab detsembri keskel ametisse valitav president nende inimeste arvamustest spikri, mida ja kuidas teha.

Märjamaal noorte korvpallurite kasvatamisel tulemuslikku tööd tegeva Kalle Kollini sõnul peaks alaliit ükskord ometi mõistma, et lapsed ei tule korvpallitreeningutele niisama, vaid selle nimel on vaja teha pidevalt tööd.

"Suvised laagrid, üritused, lasteaedade külastused… Praegu räägitakse suurte sõnadega saja kooli projektist – see on ühekordne nähtus, kuid peaks olema pidev. Jalgpall teeb kõiki neid asju ju kogu aeg," tõdes Kollin. "Korvpalli PR on seotud ainult meistriliigaga, aga noorte asjadele tähelepanu ei pöörata."

Saaremaa korvpallielu vedav Enn Laanemäe märkis, et lapsi jääb aina vähemaks ning treeningugruppide komplekteerimine muutub aasta-aastalt keerulisemaks, sest massiivset propagandat tegev jalgpall korjab poisid ja tüdrukud juba mudilaseeas ära. "Saja kooli projekti laadseid asju võiks rohkem olla," jõudis ta Kolliniga sarnasele järeldusele.

Laanemäe arvates saaks alaliit korvpalli propageerida ka üksikute meistriliiga mängude viimisega väiksematesse keskustesse. Seejuures peaks alaliit tasuma ka sellega seonduvad kulud.

"Jalgpalliliit on Saaremaale toonud koondise mänge. Meil olid eelmisel talvel Kuressaares karikavõistluste finaalid, kuid selle ürituse korraldamiseks pidime ise raha leidma," tõdes Laanemäe. Alaliidu korvpallipropagandaks on sellist tegutsemist tõesti raske pidada.

Noortekorvpalli pärast südant valutav Kollin – Salumetsa sõnul on see ju ka tema prioriteet – sooviks, et Eesti jõuaks naaberriikidega samale tasemel ning noorte mängudest hakataks tegema otseülekandena statistikat. Muutmist vajavaid spetsiifilisi detaile tõi Eesti U14 koondise peatreenerina tegutsev mees esile veelgi.

Kollin meenutas ka aastatetagust aega, mil ta kuulus noortekomisjoni ridadesse. Samasse komisjoni kuulus ka Salumets. "Ühelgi koosolekul ma teda ei näinud," tõi Kollin esile paradoksaalse detaili.

Kollini arvates peaks alaliidu president olema mees, kes suudab tõsta kogu korvpalli rahalist ressurssi. "Kardan, et Salumets tugineb sellele, et ta oli kõva mängumees ja treener, kuid tänapäeva põlvkond ei pruugi sellest jutust enam aru saada. Raske on uskuda, et ta suudaks korvpalli raha juurde tuua," sõnas Kollin.

Viimased poolteist hooaega Tallinna Kalevi korvpalliakadeemias töötav, ent samal ajal ka Tartus omanimelist korvpallikooli vedav Aivo Erkmaa viitas Salumetsa jutule regioonide tähtsusest Eesti korvpallile.

"Salumets kuulus ka senisesse alaliidu juhatusse ning see moodustas isegi regionaalkomisjoni, kuid nelja aasta jooksul polnud ühtegi koosolekut, kuhu oleks Tartus ja selle ümbruses tegutsevat Erkmaa korvpallikooli kutsutud ning probleemide kohta küsitud," nentis Erkmaa.

Tõepoolest, korvpalliliidu kodulehekülje andmetel oli selline komisjon loodud. Kui aga Tallinnast vaadates ääremaadele jäävate klubide esindajad nende tegevusest midagi ei tea, siis… Pole ka ime, et alaliidu silmis jäävad väiksemate kohtade mured kaugeks ja arusaamatuks.

"Kui mõni noor mängib ühe klubi eest täiskasvanute sarjas, siis miks ta ei võiks teise klubi eest osaleda noorte mängudel?" püstitas Laanemäe just väiksemaid keskusi valusalt puudutava küsimuse.

"Tallinnas võib-olla tõesti tehakse sellistes olukordades suli, kuid väikestes kohtades on selline võimalus elulise tähtsusega. Nii saaks võistkonnad komplekteeritud ja noorele tekiks väljund."

Just väikese valikuga kohti puudutab ka alaliidu otsus, et nooremas vanuses saab laps osaleda vaid ühe vanuseklassi võistlustel. "Väikeses kohas pole nii palju lapsigi, et saaks kõik aastakäigud komplekteeritud," tõdes Kollin.

Kui aga kahes eri vanuseklassis ei lubata mängida, tekib olukord, kus mõni laps ei saagi omavanustega rinda pista. Rääkida sellest, et see polegi oluline, on kohatu.

Erkmaa viitas veel mõnele valupunktile. "Venelastest poistele pole alaliidult tähelepanu pööratud. Samas on jalgpallist hästi näha, millist potentsiaali nad endast kujutavad," sõnas ta ja lisas, et tegematajätmised on viinud venelastest lapsevanemate ja noormängijate seas leviva arusaamani, et olgu nad nii head kui tahes, koondisse neid ikka ei võeta.