Aasta lõpeb enneolematult põneva konkursi ehk Eesti parimate sportlaste, võistkondade ja treeneri valimisega. Õhtuleht võttis luubi alla meessportlase kategooria, kus on teravaim konkurents. Algul oli kaalukausil tosin nominenti, kelle hulgast sõelusime välja seitse. Need on kergejõustiklased Gerd Kanter, Martin Kupper ja Rasmus Mägi, tõstja Mart Seim, jalgpallur Ragnar Klavan, kulturist Ott Kiivikas ja jalgrattur Tanel Kangert. Nii-öelda objektiivse pildi saamiseks palusime ekspertideks olümpiavõitja Jaak Uudmäe, olümpiapronksi Allar Levandi, Inglise kõrgliigas mänginud väravavahi Mart Poomi ja NBA karastusega Martin Müürsepa.

1988. aasta Calgary olümpial kahevõistluses kolmandaks tulnud Levandi sõnul on parimate valimine huvitav. "See on tunde värk," arutleb ta. "Arvan, et inimesed võiks puhtemotsionaalselt hääletada. Hääl tuleks anda sportlasele, kes sinus kõige rohkem mõnusaid tundeid tekitas. Kui hakkad arvestama, kui palju on ühel või teisel alal harrastajaid ja nii edasi, tuleb liiga palju muutujaid mängu. Mina ise paneks number üheks kõik, kes Eestis tippsporti teevad."

1980. aasta Moskva olümpial kolmikhüppes triumfeerinud Uudmäe ütleb tagasihoidlikult, et tema pole asjatundja. "Olen spordisõber, kes kõike jälgib," räägib ta. "Need kõik on kõvad spordimehed. Põhiküsimus on, mida keegi hindab."

Ent alljärgnevalt tulevad seitse nominenti kohe niinimetatud trikoovooru. Vaatame, mida Uudmäe, Levandi, Poom ja Müürsepp neist arvavad.