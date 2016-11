7. september 2011 - Enne tänaseid uudiseid oli too jäähokiliiga KHLi tiimi Jaroslavi Lokomotiiviga juhtunud tragöödia viimane, mis puudutas spordivõistkondi. Vene meeskond oli teel Minski hooaja avamängule, kuid ei jõudnud sinna mitte kunagi, sest piloodi viga põhjustas õnnetuse, milles hukkus kogu hokimeeskond ehk 37 inimest. Lisaks kaotasid elu seitse Yak-42 lennuki meeskonnaliiget.

Eesti aja järgi täna hommikul kella 7 paiku kukkus Kolumbias alla tšarterlennuk, mille pardal oli ka Brasiilia jalgpalliklubi Chapecoense liikmed. Kahjuks pole see kaugeltki mitte esimene kord, kui sportlasi vedav lennuk sihtpunkti ei jõua. Alljärgnevalt meenutus spordivõistkondadega seotud ohvriterohkeimatest tragöödiatest.

15. veebruar 1961 - New Yorkist Brüsselisse teel olnud Boeing 707 kukkus siiani teadmata põhjustel alla. Teada on vaid nii palju, et lennuk ei saanud esialgu Brüsseli lennujaamas maanduda, sest maandumisrada oli hõivatud. Uuelt tiirult masin aga tagasi ei jõudnudki. Kõik pardal olnud 72 inimest surid, nende seas 25liikmeline USA iluuisutamise koondis, kes oli teel Prahasse MMile.