Täna hommikul kella 7 paiku Kolumbias lennuõnnetusse sattunud Brasiilia jalgpalliklubi Chapecoense asepresident Ivan Tozzo sõnas, et kogu 200 000 elanikuga Chapeco linn on pisarais.

"Väga paljud meie linna elanikud nutavad, me poleks iial osanud seda ette kujutada," lausus Tozzo SporTV-le. "Chapecoense on linna suurim rõõmuallikas. Loodame, et õnnetuses on palju ellujääjaid ning et enamik neist on terved."

Tozzo lisas, et kõik klubiga seotud inimesed on kogunenud nende kodustaadioni riietsuruumi ja ootavad üheskoos uudiseid.

Eesti aja järgi kell 11.26 laekunud teate kohaselt on 81 pardal olnud inimesest 76 surnud ning 5 elus. Ellujääjate seas on esialgse info kohaselt vähemalt kolm Chapecoense jalgpallurit.