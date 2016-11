Esmaspäeva õhtul Kolumbias lennukiga alla kukkunud Chapecoence jalgpallimeeskonnal oli käsil muinasjutuline hooaeg. Pikalt madalamates liigades mänginud klubi oli traagilisel lennul teel oma ajaloo esimesele finaalmatšile.

Eelmisel kolmapäeval mängis Chapecoence Lõuna-Ameerika tähtsuselt teise jalgpallisarja Copa Sudamericana poolfinaalis koduplatsil 0:0 viiki Argentiina tippklubiga San Lorenzo (2014. aasta Lõuna-Ameerika meister) ja lunastas võõrsil löödud väravate reegli alusel koha finaalis.

Only 5 days ago, #Chapecoense advanced to Copa Sudamericana Final and celebrating. #ForçaChapecoense pic.twitter.com/DZMJA79gQX