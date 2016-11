Norra Antidoping teatas täna, et taotleb dopinguga vahele jäänud möödunud hooaja suusakuningannale Therese Johaugile esialgse võistluskeelu pikenemist 12 kuu võrra ehk järgmise aasta 18. detsembrini. Lõpliku otsuse peab vastu võtma Norra Olümpiakomitee.

Ühtlasi tähendab säärane soov seda, et Johaugil on teoreetiliselt võimalik (kui ta koondisesse pääseb) osaleda 2018. aasta veebruaris Pyeongchangis toimuval taliolümpial.

Olümpiavõitja andis positiivse dopinguproovi 16. septembril, mil tema organismist leiti keelatud ainet klostebool. Johaugi ja tema arsti Fredrik Bendikseni sõnul sattus aine norralanna organismi Trofodermini nimelise kreemi kaudu, mida suusataja enda päikesepõletatud huultele määris.

Norra Antidopingi hinnangul ei ole säärane vabandus aktsepteeritav, sest tegu on absoluutse tippsportlasega ning lisaks on juhtumiga seotud suure kogemusepagasiga arst. Liiatigi on tolle kreemi karbil punaselt kirjas "doping".

Trofodermini karp. (AFP / Scanpix)

"Tegu on testosterooni sünteetilise vormiga, kus testosterooni molekuli on veidi muudetud," selgitas Eesti Antidopingu nõukogu liige Kristjan Port Õhtulehele oktoobri keskel aine tausta. Klostebool on dopinguainete nimekirjas, sest kiirendab sportlaste taastumisprotsessi, lisaks on sel ka põletikuvastane toime ehk seetõttu leidus seda ka nimetatud kreemist.