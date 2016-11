Eesti aja järgi täna hommikul toimus Kolumbias traagiline lennuõnnetus, milles hukkus 77 inimest, sealhulgas peaaegu kogu Brasiilia jalgpalliklubi Chapecoense. Vigastuse tõttu võistlusreisilt maha jäänud Argentiina ründaja Alejandro Martinuccio andis kohalikule raadiole La Red lühikese intervjuu.

"Olen kirjeldamatult kurb. Taastun vigastusest, tänu millele jäin reisilt maha," sõnas Martinuccio. "Tõde on see, et too klubi on imeline ja need pallurid olid esmaklassilised kaaslased. Asjad juhtuvad, aga ma ei suuda mõista, miks..."

Lisaks kirjeldas ründaja tänast hommikut (Eesti aja järgi) Chapecoense klubis. "See oli täis ootamist ja ootamist, et jumal teeks imet. Palvetasin oma semude nimel."

Recen por mis compañeros por favor 🙏 — AlejandroMartinuccio (@FMartinuccio) November 29, 2016