Täna määrati Norra suusatajale Therese Johaugile 14-kuuline võistluskeeld, mida mõned tema kaasmaalastest tippsportlased peavad liiga pikaks.

Norra laskesuusaässad Emil Hegle Svendsen ja Ole Einar Björndalen ei kommenteeri võistluskeelu õigsust, kuid nõustuvad, et nii kauaks profispordist eemale jääda on jube.

"Meile on juba üks võistlustevaba nädal pikk aeg. Murdmasuusatajatele on aga nädalane paus haiguse, vigastuse, õnnetuse või dopingujuhtumi pärast väga jube ning sama kehtib ka Johaugi puhul," kommenteeris Björndalen.

Svendsen tunneb kaasmaalasele sügavalt kaasa. "Therese on karjääri tipus ja arvatavasti oleks tema hooaeg olnud fantastiline. Ma ei saa muud teha, kui talle kaasa tunda ja avaldada oma toetust," rääkis laskesuusataja.

Mõlemad on kindlad, et 28-aastane suusataja naaseb tippsporti. "Ta tuleb tagasi. Mulle pole kahtlustki, et ta tuleb tagasi," sõnas Björndalen Svendsen lisas: "Ta on väga tugev ja väga põikpäine. Ta tuleb tagasi, ma olen selles kindel."