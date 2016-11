Norra Antidoping taotleb dopingukontrollis vahele jäänud Norra suusaässale Therese Johaugile kokku 14 kuu pikkust võistluskeeldu, mis lubab tal pürgida 2018. aasta olümpiale. Sihtasutuse Eesti Antidoping nõukogu liige Kristjan Port selgitas Õhtulehele, et uue koodeksi järgi näevad reeglid ette suuremat paindlikkust.

"Vanasti oli koodeks küllalt jäik ja karistus oli automaatselt suur," rääkis Port. "Kedagi ei motiveeritud. Sportlane teadis, et kui ta isegi kaasa aitab, saab ikka palju karistada. Nüüd motiveeritakse osapoolt olema aktiivne lahendi leidmisel ja siis ka premeeritakse. Põhimõtteliselt saab premeerida ka nii, et üldse karistust ei määrata. Vähemalt teoreetiliselt on see võimalik. Aga et Johaugi juhtumis on tegemist raske ainega, siis niisugust paindlikkust ei võimaldata."

Port jätkas: "Võib ju tõesti näiteks nii olla, et sportlane ei saanud sellest kasu. Antud juhul on kogus väike, protsess on kirjeldatud ja mingisugust varjamiskatset pole nagu toimunud. Sportlane tunnistas kohe üles ja probleemi põhjustanud osapool tunnistas samuti kohe üles ning nad osalesid väga aktiivselt tõe otsimises. Selleks ongi loodud suur paindlikkus. Aga et kõik tunduks ka maailmale õiglane, on teiseks osapooleks, kes saab otsust vaidlustada, nii FIS (Rahvusvaheline Suusaliit) kui ka WADA (Maailma Antidopingu agentuur)."

Samas ütles norralannast olümpiavõitja ja seitsmekordne maailmameister Johaug, et karistus tundub talle liiga pikk ja ta kaebab edasi. "Peame vaatama kõiki sportlasi ja nendele on vaja õpetlikku õppetundi," arutles Port. "Sportlane on niisuguste juhtumite puhul ainuisikluiselt vastutav ja tegemist on karmi molekuliga. Siin ei saaks lausa süütuse mängu mängida. Tuleb see mäng lõpuni ära vaadata. Praegu on üks osapool oma kaardid lauale pannud ja saab näha, kuidas teine osapool oma käe mängib.“