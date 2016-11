Eilse lennukatastroofi järelkajad ei vaibu ka täna, kui avastati video, kus üks hukkunud mängijates oli nädal aega tagasi saanud teada, et temast saab isa.

Tiaguinho meeskonnakaaslased oli jäädvustanud hetke, kui eelmisel nädala sai jalgpallur teada imelise uudise. Sel hetkel saatis noormeest ülevoolav õnn.

A Chapecoense player found out he was going to be father a week before his death in plane crash https://t.co/s7VigacWsd pic.twitter.com/GvqiV0FQ8m