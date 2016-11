Täna sõidab Kanadasse lühiraja MMile neljaliikmeline Eesti ujumiskoondis, kelle kogenuim liige Martti Aljand on mitmel põhjusel elevil – see võib olla tema viimane etteaste tiitlivõistlusel ja kevadel saab ta isaks.

Lühiraja EMidelt kolm medalit võitnud 29aastane Martti on abielus endise tippujuja Annika Aljandiga (neiupõlves Saarnak). "Oma pere loomine on üks vägevamaid asju,“ räägib mais isarõõme kogev tallinlane. Ja lisab muheledes: "Varem ütlesin, et ametit õpin onuna, kui tegelen oma õe Triinu lapsega."

Kõrvaltvaatajale tundub üpris loogiline, et ujumises vanameistrite hulka kuuluv Martti nüüd tippspordiga lõpparve teeb ning keskendub pere toitmisele ja lapse kasvatamisele.

Liivamägi on terav