Autoralli MM-korraldajad kinnitasid järgmise hooaja kalendri, kust ei puudu Eesti rallisõpradele kallid Soome ja Poola etapid.

Kokku sõidetakse 2017. aastal MM-sarjas 13 etappi ning hooaeg algab 20. jaanuaril Monte Carlos. Rallikarussell peab viimase lahingu sarnaselt tänavusele Austraalias.

Et MM-kalendrist pole kadunud Sooma ja Poola etapid, on Eesti rallisõpradel suurepärane võimalus Eestile üsna lähedal kaeda rallimaailma absoluutseid tippe. Tasub vaid loota, et MM-sarjas jätkab meie esisõitja Ott Tänak ja tema kaardilugeja Raigo Mõlder.

Autoralli MM-sarja 2017. aasta kalender:

20.-22. jaanuar: Monte Carlo

10.-12. veebruar: Rootsi

10.-12. märts: Mehhiko

7.-9. aprill: Korsika

28.-30. aprill: Argentiina

19.-21. mai: Portugal

9.-11. juuni: Itaalia

30. juuni - 2. juuli: Poola

28.-30. juuli: Soome

18.-20. august: Saksamaa

6.-8. oktoober: Hispaania

27.-29. oktoober: Suurbritannia

17.-19. november: Austraalia