Jalgpalliportaal Footballfancast koostas nimekirja viiest mängijapositsioonist, mida Eesti koondise kapteni Ragnar Klavani leivaisa Liverpool talvisel üleminekuaknal tugevdama peab. Muuhulgas vajavad Punased - nii tiimi kutsutakse - portaali hinnangul uut keskkaitsjat, ehkki Klavanist pole artiklis juttugi! Seega ei maksa Footballfancasti arvamust tõe pähe võtta.

31aastane Klavan pole Liverpoolis saanud küll just üleliia palju mänguaega, kuid näiteks liigakarikas, kus klubi on jõudnud poolfinaali, on eestlane olnud kindel põhimees.

Inglismaa kõrgliigas on Klavani mänguminutid aga sisuliselt kokku kuivanud ning tundub, et peatreener Jürgen Klopi jaoks on Viljandis sündinu klubi neljas keskkaitsja: nädalavahetuse liigamängus Bournemouthi vastu puudus tavaliselt algkoosseisus alustav Joel Matip ning Kameruni mehe asemel jooksis platsile Lucas Leiva.