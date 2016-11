Eile Kolumbias toimunud lennuõnnetuse tõttu sisuliselt terve meeskonna kaotanud Brasiilia jalgpalliklubi Chapecoense teatas, et kolm katastroofi üle elanud vutimeest on raskes, kriitilises või stabiilses seisus, kuid arstide hinnangul jäävad nad ellu.

Viimasena sündmuspaigast haiglasse rutatud kaitsja Neto on kriitilises seisundis, kuid tohtrite hinnangul mehe elule ohtu pole.

Väravavaht Jakson Ragnar Follmannil amputeeriti jalg ning kiipri teist jalga uuritakse. On võimalik, et ka see tuleb amputeerida, kuid õnneks on mees stabiilses seisundis.

Esimese ellujääjana arstide hoole alla toimetatud kaitsja Alan Ruschel käis seljavigastuse tõttu operatsioonil, kuid nii tema jalad kui käed töötavad normaalselt. Siiski on mees raskes seisus.

Lennuki pardal olnud 81 inimesest kaotasid katastroofis elu 75. Lisaks kolmele Chapecoense pallurile jäid ellu kaks meeskonnaliiget ning üks ajakirjanik.